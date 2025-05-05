Орбитальный телескоп SPHEREx приступил к созданию трехмерной карты космоса 

На этом изображении показан участок неба, на котором видно пылевое облако в ближнем инфракрасном диапазоне, SPHEREx зафиксировал его излучение с длиной волны 3,29 микрона / © NASA / JPL-Caltech Теперь космический телескоп ближнего инфракрасного диапазона делает около 600 экспозиций в день и за следующие 25 месяцев миссии SPHEREx четырежды сделает обзор всего неба и пронаблюдает почти 500 миллионов галактик и более 100 миллионов звезд Млечного Пути.