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Царьград

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Дерматолог Котова раскрыла секреты ухода за кожей осенью

Дерматолог Котова раскрыла секреты ухода за кожей осенью

Осенью важно изменить уход за кожей, перейдя на более плотные увлажняющие текстуры, советует дерматолог Ирина Котова.

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