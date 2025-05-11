Сегодня ночью Верховный ответил на два главных вопроса:На вопрос об участии США в процессе установления мира после того, как США, по сути, получили липовую, но тем не менее дарственную на наши юго-западные земли и на "потужный" ультиматум, когда-то могучих европейских тигров.