В Арабских Эмиратах теперь производят российский седан премиум класса Aurus Senat

Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что в будущем в ОАЭ начнется выпуск и кроссовера Komendant. Еще планируется открыть салон по продаже и кастомизации автомобилейВ Дубае началась сборка российских автомобилей Aurus.
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