Кандидат в президенты США призвал не давить на Израиль по гуманитарным паузам

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что Вашингтон не должен настаивать на гуманитарных паузах в секторе Газа, это решение полностью лежит на Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).