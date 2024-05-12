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Царьград

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Ученые из Японии начали испытания средства для восстановления роста зубов

Ученые из Японии начали испытания средства для восстановления роста зубов

Японские ученые из клиники Киотского университета начали клинические испытания средства для восстановления роста зубов, пишет издание Mainichi Shimbun.

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