Таджикистан теперь просит, а не требует

Семен Демин

Не удивительно - Таджикистан, как и другие постсоветские республики полностью зависят от России. Наглость мигрантов - это вина наших олигархов, рвачей помельче и коррумпированных чиновников, депутатов, сенаторов, судей, правоохранителей. Это вина нашей пятой колонны. Они не только не заботятся о благополучии граждан РФ, но и всячески вредят им. Пока в России не будет наведен порядок все так и будет продолжаться. А порядок не будет наведен, пока в РФ правят олигархи и компрадорская буржуазия, пока главенствуют либеральные "ценности".