Очень любопытно наблюдать за действиями официальных лиц Таджикистана после того, как в России начали всерьез бороться с нелегальной миграцией.
Таджикистан теперь просит, а не требует
Комментарии
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BV
Boris Voronin
России в таком количестве совершенно НЕ НУЖНЫ неквалифицированные трудовые ресурсы!!! Таджик ДОЛЖЕН жить в своей стране, он НИКОГДА не станет Россиянином!!!...
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1 час.
Семен Демин
Не удивительно - Таджикистан, как и другие постсоветские республики полностью зависят от России. Наглость мигрантов - это вина наших олигархов, рвачей помельче и коррумпированных чиновников, депутатов, сенаторов, судей, правоохранителей. Это вина нашей пятой колонны. Они не только не заботятся о благополучии граждан РФ, но и всячески вредят им. Пока в России не будет наведен порядок все так и будет продолжаться. А порядок не будет наведен, пока в РФ правят олигархи и компрадорская буржуазия, пока главенствуют либеральные "ценности".
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1 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да вот больше всего напрягает нежелание работать, а желание торговать, причем всем, включая наркоту. И нахальное поведение ко всему. А всякие разные Титовы постоянно гундосят о необходимости рабочей силы... Хочется вот чтобы пользователи этой силы отвечали материально и перед законом за все нарушения своих незаменимых специалистов!!!
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52 мин.
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