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Газета.ру

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Министр просвещения Кравцов: учеба в период выборов в школах отменяться не будет

Министр просвещения Кравцов: учеба в период выборов в школах отменяться не будет

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в разговоре с ТАСС, что в период выборов школы в стране будут работать в обычном режиме там, где будет возможность обеспечить раздельные потоки граждан.

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