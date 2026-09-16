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Суд Армении признал, что "Маршрут Трампа" отвечает конституции страны

Суд Армении признал, что "Маршрут Трампа" отвечает конституции страны

Конституционный суд (КС) Армении признал рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) соответствующим конституции республики.

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