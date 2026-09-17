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В Орловской области заработала единственная в регионе школа колокольного звона

В Орловской области заработала единственная в регионе школа колокольного звона

Школа колокольного звона организована при храме великомученика Георгия Победоносца.  В неё записывают ребят старше 12 лет.

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