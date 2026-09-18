Пентагон опубликовал видео с НЛО, летевшим со скоростью 800 км/ч

Пентагон опубликовал видеозапись неопознанного летающего объекта на Ближнем Востоке, скорость которого приближалась к 800 км/ч.
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