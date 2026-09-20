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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич об уходе из ЦСКА: «Самое тяжелое решение в карьере. Один день – так, второй – так, иду – остаюсь, иду – остаюсь»

Тренер Марко Николич рассказал о своем решении покинуть ЦСКА летом 2025 года и присоединиться к АЕК .

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