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FiNE NEWS

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США усилили санкции против Ирана на фоне напряжённости в Ормузском проливе

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Это решение связано с усугублением ситуации в Ормузском проливе, который является стратегически важным для мировой торговли нефтью.

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