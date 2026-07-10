США усилили санкции против Ирана на фоне напряжённости в Ормузском проливе

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Это решение связано с усугублением ситуации в Ормузском проливе, который является стратегически важным для мировой торговли нефтью.
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