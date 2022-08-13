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Инспекторы ГИМС МЧС России обеспечивают безопасность на водных объектах в регионах страны

Инспекторы ГИМС МЧС России обеспечивают безопасность на водных объектах в регионах страны

Безопасность граждан на акваториях на особом контроле сотрудников МЧС России. Во многих субъектах Российской Федерации установилась жаркая сухая погода, в связи с чем на берегах водоемов увеличилось количество отдыхающих, а также и число судоводителей.

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