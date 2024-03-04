Песков заявил, что пока в графике Путина нет разговора с Пашиняном по ОДКБ

Сейчас в графике президента России Владимира Путина отсутствует какой-либо разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по поводу решения республики о работе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или выхода из нее.
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