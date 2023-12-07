Есть ли разница между мужским и женским мозгом?

Можно ли определить пол человека просто посмотрев на его мозг? Вопрос о том, есть ли ощутимая разница между мужским и женским мозгом, является одним из самых интересных и противоречивых в истории нейронауки.
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