В Новосибирской области выстроена уникальная система поддержки инициатив ветеранов

«За последние годы мы прошли большой путь, сделали большое дело. Это не только реализация десятков и сотен проектов и инициатив ветеранов, не только построение уникальной для страны системы финансирования ветеранских организаций, но и те отношения, которые у нас в итоге сложились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии