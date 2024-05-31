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Вечерний Новосибирск

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  • Эльдар Алиев
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  • Eduard
    Сволочь фермерская!Медведя-убийцу за...
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    Сам фермер и виноват,он осел.А медведь не виноват,что есть хочет.Для животных нет магазинов.Животных вообще беречь надо!Медведя-убийцу за...

В Новосибирской области выстроена уникальная система поддержки инициатив ветеранов

В Новосибирской области выстроена уникальная система поддержки инициатив ветеранов

«За последние годы мы прошли большой путь, сделали большое дело. Это не только реализация десятков и сотен проектов и инициатив ветеранов, не только построение уникальной для страны системы финансирования ветеранских организаций, но и те отношения, которые у нас в итоге сложились.

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