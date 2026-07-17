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Культуромания

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Выставка картин Шамиля Шайдуллина «Он есть Всё — Всё есть Он» открылась в Казани

Выставка картин Шамиля Шайдуллина «Он есть Всё — Всё есть Он» открылась в Казани

16 июля в Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан начала работу персональная выставка заслуженного художника РФ и народного художника Республики Татарстан Шамиля Муртазовича Шайдуллина «Он есть Всё — Всё есть Он».

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