Выставка картин Шамиля Шайдуллина «Он есть Всё — Всё есть Он» открылась в Казани

16 июля в Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан начала работу персональная выставка заслуженного художника РФ и народного художника Республики Татарстан Шамиля Муртазовича Шайдуллина «Он есть Всё — Всё есть Он».
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