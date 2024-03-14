Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.
Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
HotRS
Быть за Россию и быть пророссийским это не совсем одно и то же. Даже самый близкий друг, Лукашенко, патриот прежде всего своей страны. Я уже не говорю о китаях-индиях и прочих. Но надо помнить, что враг моего врага мой друг.
Ответить
8 час.
Балу -
Пошел он туда, откуда он преждевременно вылез!... Каждое чмо считает, что Россия ему чего-то должна, в то время как оно считает, что оно России ничего не должно...
Ответить
5 час.
Надежда
Шарик столько раз переобувался, что теперь веры ему нет от слова СОВСЕМ! Побывав на Красной площади в Москве он пел восторженные дифирамбы России и президенту! Затем собрался в депутаты зРады и чтобы завоевать электорат страны 404 начал последними словами поливать и Россию, и народ!( А теперь снова решил держать нос по ветру и запел: "Защити, батюшка, буду служить тебе верой и правдой"!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии