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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.

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Комментарии
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HotRS
Быть за Россию и быть пророссийским это не совсем одно и то же. Даже самый близкий друг, Лукашенко, патриот прежде всего своей страны.  Я уже не говорю о китаях-индиях и прочих.  Но надо помнить, что враг моего врага мой друг.
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8 час.
Балу -
Пошел он туда, откуда он преждевременно вылез!... Каждое чмо считает, что Россия ему чего-то должна, в то время как оно считает, что оно России ничего не должно...
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5 час.
Надежда
Шарик столько раз переобувался, что теперь веры ему нет от слова СОВСЕМ! Побывав на Красной площади в Москве он пел восторженные дифирамбы России и президенту! Затем собрался в депутаты зРады и чтобы завоевать электорат страны 404 начал последними словами поливать и Россию, и народ!( А теперь снова решил держать нос по ветру и запел: &quot;Защити, батюшка, буду служить тебе верой и правдой&quot;!
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2 час.

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