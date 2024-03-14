Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

HotRS Быть за Россию и быть пророссийским это не совсем одно и то же. Даже самый близкий друг, Лукашенко, патриот прежде всего своей страны. Я уже не говорю о китаях-индиях и прочих. Но надо помнить, что враг моего врага мой друг.

Балу - Пошел он туда, откуда он преждевременно вылез!... Каждое чмо считает, что Россия ему чего-то должна, в то время как оно считает, что оно России ничего не должно...