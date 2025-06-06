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Царьград

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Генерал Михайлов выдал горькую правду: Киев видит наши слабые места и действует

Генерал Михайлов выдал горькую правду: Киев видит наши слабые места и действует

Генерал Александр Михайлов выдал горькую правду: Киев видит слабые места России и действует. По его словам, Москва откровенно не дорабатывает в плане борьбы с украинскими диверсантами.

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Комментарии
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Амара Карпова
а во власти только и ВОРУЮТ и ШИКУЮТ💯🤬🤬🤬
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16 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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16 час.
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