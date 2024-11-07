Владимир Познер ответил на критику Никиты Михалкова

Анатолий Страшко

Владимир, Вы поверили, что Познер не видел? Это же прожжённый лжец, рассуждающий о правде. Помните его - надо говорить так, чтобы ПОВЕРИЛИ, что говорите правду. Будучи парторгом в молодости он говорил правду. И сейчас он говорит правду. Ну что это за "правда " такая у этих познеров. Правда коммуниста, секретаря парторганизации КПСС в органе пропаганды СССР. И нынешняя правда , бегающего по Забугорью с несколькими паспортами того же Познера. И ведь .....сцы в глаза- божья роса... А Михалков молодец! Барин? Да. Потомственный? Да! Но наш он барин. Как и Тургенев, как и другие баре и графья. Наши они. А вот кто такой Познер? Вот это вопрос. И где его Родина у этого космополита. Так много сделавшего для России, как певичка, заявившая, что она с Аллой Россию кормила!. Познер, когда Вы для страны делали благо? Тогда , как секретарь парткома, или сейчас продолжаете , как мигрант в другой стране? Жалкий Вы евреец.