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Владимир Познер ответил на критику Никиты Михалкова

Владимир Познер ответил на критику Никиты Михалкова

Узнав о том, что Владимир Познер вновь появится на Первом канале, Никита Михалков выразил свое недовольство.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;посмотрите, что я сделал, живя в России&quot;  А что он сделал в России хорошего? Только критиковал и ненавидел русских.
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9 час.
Анатолий Страшко
Владимир, Вы поверили, что Познер не видел? Это же прожжённый лжец, рассуждающий о правде. Помните его - надо говорить так, чтобы ПОВЕРИЛИ, что говорите правду. Будучи парторгом в молодости он говорил правду. И сейчас он говорит правду. Ну что это за &quot;правда &quot; такая у этих познеров. Правда коммуниста, секретаря парторганизации КПСС в органе пропаганды СССР. И нынешняя правда , бегающего по Забугорью с несколькими паспортами того же Познера. И ведь .....сцы в глаза- божья роса... А Михалков молодец! Барин? Да. Потомственный? Да! Но наш он барин. Как и Тургенев, как и другие баре и графья. Наши они. А вот кто такой Познер? Вот это вопрос. И где его Родина у этого космополита. Так много сделавшего для России, как певичка, заявившая, что она с Аллой Россию кормила!.  Познер, когда Вы для страны делали благо? Тогда , как секретарь парткома, или  сейчас продолжаете , как мигрант в другой стране? Жалкий Вы евреец.
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5 час.
АС
Анатолий Страшко
Вопрос - кто держит на ТВ Эрнста? Ведь это явный ......слово &quot;враг&quot; не подходит. Помните - &quot; ..не бойтесь врага, в худшем случае он убьёт вас...&quot; Эрнст типичная язва нашего общества, метастаз. И этих метастазов ещё много. Ждут момента проявиться и свалить организм. Нужно хирургическое вмешательство. И чем скорее, тем лучше для России.
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5 час.

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