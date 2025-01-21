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Царьград

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Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Отныне ехать в США специально для того, чтобы родить, стало бессмысленно.Президент США Дональд Трамп распорядился ограничить приобретение гражданства США по праву рождения.

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