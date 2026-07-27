Хозяин оборудовал для котенка мини-бар с молоком и маленьким стульчиком

Любитель кошек смастерил для своего питомца миниатюрный бар с крошечным стулом и миской с молоком. Котенок с удовольствием запрыгивает на свое место и спокойно «наслаждается напитком», словно настоящий посетитель заведения.
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