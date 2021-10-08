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За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 297, в городе Алматы – 412,в городе Шымкент – 55, в Акмолинской области – 43, в Актюбинской области – 51, в Алматинской области – 174, в Атырауской области – 35, в ВКО – 125, в Жамбылской области – 41, в ЗКО – 53, в Карагандинской области – 157, в Костанайской области – 96, в Кызылординской области – 36, в Мангистауской области – 12, в Павлодарской области – 153, в СКО – 118,в Туркестанской области – 38.

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