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«Наступательные возможности России подорваны» - Сырский

«Наступательные возможности России подорваны» - Сырский

После овладения армией России Купянска-Узлового на Украине решили включить очередной антикриз. Для этих целей из пыльного чулана достали экс-главкома ВСУ Сырского.

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