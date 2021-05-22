За сутки в России подтверждено 8709 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2653 2 Санкт-Петербург 833 3 Московская область 775 4 Ростовская область 197 5 Воронежская область 143 6 Нижегородская область 143 7 Саратовская область 119 8 Самарская область 118 9 Иркутская область 113 10 Республика Саха (Якутия) 112 11 Свердловская область 105 12 Красноярский край 99 13 Пермский край 98 14 Краснодарский край 97 15 Волгоградская область 93 16 Республика Крым 91 17 Ленинградская область 89 18 Челябинская область 89 19 Республика Башкортостан 88 20 Ульяновская область 82 21 Тверская область 78 22 Ставропольский край 78 23 Ярославская область 77 24 Новосибирская область 75 25 Пензенская область 73 26 Брянская область 70 27 Архангельская область 69 28 Калининградская область 65 29 Курская область 65 30 Оренбургская область 62 31 Смоленская область 61 32 Тюменская область 61 33 Белгородская область 61 34 Алтайский край 61 35 Кемеровская область 60 36 Республика Карелия 59 37 Омская область 59 38 Ивановская область 58 39 Липецкая область 58 40 Кировская область 58 41 Тульская область 56 42 Рязанская область 53 43 Владимирская область 52 44 Калужская область 51 45 Республика Чувашия 51 46 Ханты-Мансийский автономный округ 51 47 Орловская область 49 48 Республика Бурятия 49 49 Удмуртская Республика 48 50 Астраханская область 47 51 Тамбовская область 45 52 Мурманская область 41 53 Вологодская область 41 54 Псковская область 38 55 Новгородская область 36 56 Костромская область 34 57 Севастополь 33 58 Республика Дагестан 33 59 Курганская область 32 60 Забайкальский край 32 61 Республика Коми 31 62 Приморский край 31 63 Республика Татарстан 31 64 Республика Хакасия 30 65 Хабаровский край 29 66 Республика Мордовия 28 67 Сахалинская область 25 68 Томская область 23 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18 70 Республика Марий Эл 16 71 Амурская область 16 72 Кабардино-Балкарская Республика 16 73 Республика Алтай 14 74 Республика Калмыкия 13 75 Республика Ингушетия 13 76 Карачаево-Черкесская Республика 12 77 Республика Адыгея 9 78 Республика Северная Осетия-Алания 9 79 Чеченская Республика 8 80 Камчатский край 7 81 Республика Тыва 6 82 Магаданская область 4 83 Ненецкий автономный округ 1 84 Чукотский автономный округ 1 85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 992 554 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Свежие комментарии