Blizzard выпустит мобильную экшен-стратегию Warcraft Rumble прямо во время BlizzCon 2023 — да...

Blizzard выпустит мобильную экшен-стратегию Warcraft Rumble прямо во время BlizzCon 2023 — дата выхода и подробности релизаАмериканский издатель и разработчик Blizzard Entertainment раскрыл дату выхода своей условно-бесплатной фэнтезийной экшен-стратегии Warcraft Rumble для смартфонов.