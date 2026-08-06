NG (Natural Gas Futures) — Technical Structure Analysis Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! ChartsSpecialist NG (Natural Gas Futures) — Technical Structure Analysis Chart Visual & Pattern Layout: ChartsSpecialist (via TradingView) Technical Observations Major Resistance Rejection Zone: Price action encountered strong overhead supply around the 3.
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