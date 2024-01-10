Казалось бы, на морозе должно легче дышаться. Но у некоторых людей буквально через несколько минут после выхода из дома начинает предательски хлюпать нос, его закладывает так, что почти невозможно дышать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии