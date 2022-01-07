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Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин рассказал о новом романе

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин рассказал о новом романе

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин рассказал о своем новом романе. Несколько лет артист пребывал в глубокой депрессии из-за смерти своей супруги Анны, однако сейчас он снова находится в счастливых отношениях с 33-летней Дианой Бичаровой.

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