Экспресс-диагностика состояния мостов внедряется в Казахстане

В рамках цифровизации и повышения безопасности дорожной инфраструктуры в Казахстане внедряется технология мобильной экспресс-диагностики мостов, способная за считанные минуты выявлять скрытые дефекты конструкций — без перекрытия движения и привлечения тяжёлой спецтехники, передает inAktau.
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