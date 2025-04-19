Экспресс-диагностика состояния мостов внедряется в Казахстане

В рамках цифровизации и повышения безопасности дорожной инфраструктуры в Казахстане внедряется технология мобильной экспресс-диагностики мостов, способная за считанные минуты выявлять скрытые дефекты конструкций — без перекрытия движения и привлечения тяжёлой спецтехники, передает inAktau.