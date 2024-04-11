Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж"

В апреле группа планирует выпустить новый альбом, который обещает стать настоящим прорывом. Солистка коллектива Анна Плетневой рассказала о новых хитах, сотрудничестве с молодыми артистами и о том, как оставаться актуальными и креативными.
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