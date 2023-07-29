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Роман Широков: «Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома. Все равно будет основным претендентом на чемпионство»

«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома, они же уже вовсю ведут трансферную кампанию. Думаю, все равно будут основными претендентами на чемпионство.

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