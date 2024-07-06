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Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.)

Балканская кампания Александра Македонского (335 г. до н. э.)

После гибели Филиппа II к власти в Македонии пришел его сын Александр. Устранив своих потенциальных противников в борьбе за власть и усмирив волнения в Греции, он отправляется в поход против враждебных фракийских и иллирийских племен.

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