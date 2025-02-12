Врач Демьяновская: при похолодании повышается давление и учащается пульс

В европейской части России прогнозируют значительное снижение температуры. Такие изменения могут привести к активации ряда защитных механизмов организма, направленных на сохранение тепла, рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
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