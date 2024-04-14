Россиянин Царукян одолел Оливейру на турнире UFC 300

Бой завершился победой Царукяна раздельным решением судей.Pr Scr youtube.com/@UFCEurasia--> Турнир UFC 300 с рекордными бонусами стартовал в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в американском городе Парадайс.
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