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18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В РФ в 2023 году отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день ровно девять лет назад была восстановлена историческая справедливость.

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