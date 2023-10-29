Серхио Перес разбил машину на первом круге домашней гонки. Видео

F1Пилот Red Bull Racing Серхио Перес сошёл на первом круге домашнего для себя Гран При Мексики. Перес хорошо стартовал с пятого места, но в ходе борьбы с Шарлем Леклером подлетел в воздух на переднем колесе Ferrari и вылетел с трассы.