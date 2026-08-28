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Пожарную безопасность в школах и детсадах обсудили в Актау

Пожарную безопасность в школах и детсадах обсудили в Актау

В Актау прошло совещание по вопросам пожарной безопасности в организациях образования. В нем приняли участие заместитель акима города Бекнур Балиулы, представители УЧС и отдела образования, а также руководители школ и дошкольных организаций, передает inAktau.

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