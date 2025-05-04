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  • Федор Родников
    В первую очередь нужно лишить депутатских мандатов и отдать под суд лоббистов мигрантов типа Затулло Душанбинского,пр...Бунт на корабле?

Бунт на корабле?

Бунт на корабле?

После того, как прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками  вручили ноту протеста.

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Комментарии
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Федор Родников
В первую очередь нужно лишить депутатских мандатов и отдать под суд лоббистов мигрантов типа Затулло Душанбинского,предупредить об уголовной ответственности всех &quot;учителей ислама&quot;а после принимать самые радикальные законы против всяких бородатых,никабнутых и проч.
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