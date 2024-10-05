Блогера Лерчек вслед за экс-мужем отправили под домашний арест

По новой статье ей грозит от пяти до десяти лет колонии.фото: t.me/moscowcourts--> Блогер Валерия Чекалина, более известная в Сети как Лерчек, отправлена под домашний арест до 26 ноября, сообщает пресс-служба столичных судов.