Будни мужчин. Все что нам интересно

Положение подразделений ВСУ в районе Курахово и Великой Новоселки ухудшается с каждым днем. Украинский аналитический ресурс Deep State жалуется, что ВС РФ формируют новые «котлы» сразу на двух участках фронта.