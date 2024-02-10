Премьера спектакля «Мой нежный зверь» пройдет в Малом театре

Премьера спектакля режиссера Андрея Житинкина «Мой нежный зверь» по повести Антона Чехова «Драма на охоте» состоится 10 февраля в Государственном академическом Малом театре, сообщили в пресс-службе театра.
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