Джессика Пегула вышла в полуфинал US Open в третий раз подряд

Пегула, занимающая третье место в мировом рейтинге WTA, демонстрирует стабильный прогресс и успешный сезон: на её счету уже два титула в Дубае и Чарльстоне, а также выходы в финал трёх других турниров в 2026 году.
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