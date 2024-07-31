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Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине

Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 844 прочитали Кирилл Стрельников С начала СВО в западном информационном поле проводится не имеющая аналогов психологическая операция, целью которой стали миллиарды людей по всему миру.

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