Запад раскрыл главную ложь о конфликте на Украине

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 844 прочитали Кирилл Стрельников С начала СВО в западном информационном поле проводится не имеющая аналогов психологическая операция, целью которой стали миллиарды людей по всему миру.
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