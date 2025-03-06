Эксперт Колобанов: России не грозит резкий скачок стоимости топлива

В России на сегодняшний день нет рисков того, что цены на топливо резко пойдут вверх, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова.
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