В Грозном пройдет VII Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация»

В Год единства народов России фестиваль «Федерация» объединит на одной площадке более 600 представителей культурного сообщества со всей страны.
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