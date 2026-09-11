Милана Стар получила в подарок квартиру за 42 млн рублей

Певица Милана Стар получила от матери квартиру в центре Москвы, оценённую в 42 млн рублей. В апартаментах с панорамными окнами идёт ремонт.
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