Немецкий парламент отклонил резолюцию "Зелёных" по СП-2

Фракция Союз-90/Зеленые призывает правительство Германии отказаться от проекта Северный поток-2. В Германии большинство депутатов Бундестага в четверг, 10 июня, проголосовали против резолюции о признании проекта Северный поток-2 вредным для климата.
Фракция Союз-90/Зеленые призывает правительство Германии отказаться от проекта Северный поток-2. В Германии большинство депутатов Бундестага в четверг, 10 июня, проголосовали против резолюции о признании проекта Северный поток-2 вредным для климата.
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