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Ким Кардашьян окончила юридическую школу спустя шесть лет обучения, а дочь повторила её образ на выпускном

Ким Кардашьян окончила юридическую школу спустя шесть лет обучения, а дочь повторила её образ на выпускном

44-летняя Ким Кардашьян спустя шесть лет обучения окончила юридическую школу. Поддержать бизнесвумен на выпускном пришли её дети от Канье Уэста и сестра Хлоя, а в соцсетях поздравила дочь президента США Иванка Трамп.

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