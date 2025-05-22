Ким Кардашьян окончила юридическую школу спустя шесть лет обучения, а дочь повторила её образ на выпускном

44-летняя Ким Кардашьян спустя шесть лет обучения окончила юридическую школу. Поддержать бизнесвумен на выпускном пришли её дети от Канье Уэста и сестра Хлоя, а в соцсетях поздравила дочь президента США Иванка Трамп.